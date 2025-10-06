Milano, black out su linea metro 2: convogli bloccati in galleria - Le Cronache
Milano, black out su linea metro 2: convogli bloccati in galleria

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 45
  • 1 Min Read
(Adnkronos) –
Black out nella linea 2 della metropolitana di Milano, la cosiddetta linea 'verde', che è stata momentaneamente sospesa. Diversi treni sono rimasti bloccati al buio in galleria.  "Un problema elettrico ci ha costretto a sospendere momentaneamente il servizio della M2", spiega Atm in un avviso diramato via App. "Ci scusiamo con tutti i nostri passeggeri -prosegue l'avviso-. Stiamo lavorando per risolvere il problema e riaprire la linea nel più breve tempo possibile". Dopo il blocco, circolazione dei treni è ripresa per alcuni minuti, poi, è stata di nuovo sospesa.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

