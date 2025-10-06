Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a Napoli, aperta un'inchiesta - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei
Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre e figlio della vittima per tentato omicidio
Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrana Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
Ultim'ora Nazionale

Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a Napoli, aperta un’inchiesta

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 56
  • 1 Min Read
Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a Napoli, aperta un’inchiesta

(Adnkronos) – Un giovane di 35 anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato colpito, nella sua abitazione, col taser dei carabinieri. È accaduto a Napoli, nel quartiere Chiaia dove i militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia giunta al 112.  In casa erano presenti anche una donna e una minore. L'uomo ha aperto la porta e avrebbe opposto resistenza. Dopo vari tentativi di riportarlo alla calma, i carabinieri hanno deciso di utilizzare il taser, "seguendo le procedure di utilizzo previste dalla legge", come riferito da fonti investigative.  Il 35enne si è accasciato. Dopo l'arrivo dei rinforzi e del personale sanitario del 118, è stato caricato in ambulanza dove è morto durante il trasferimento in ospedale. Ora la salma è a disposizione per l'autopsia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025