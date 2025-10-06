Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei
Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre e figlio della vittima per tentato omicidio
Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrana Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti
Ultim'ora Nazionale

Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 68
  • 1 Min Read
Everest, un morto e oltre 200 alpinisti ancora bloccati da bufera di neve

(Adnkronos) – Un escursionista è morto e 200 sono rimasti bloccati sul monte Everest a causa delle abbondanti e improvvise nevicate che si sono registrate nelle regioni montuose nordoccidentali e occidentali della Cina. Lo ha reso noto l'emittente televisiva Cctv, precisando che centinaia di escursionisti stanno gradualmente raggiungendo un posto sicuro dopo che erano stati colti di sorpresa da condizioni avverse estreme e inaspettate mentre erano impegnati in una gita durante una festa nazionale di otto giorni. La Cctv ha spiegato che grazie all'intervento di centinaia di soccorritori e di due droni si è riusciti a raggiungere e a trarre in salvo oltre 130 persone nella regione di Qinghai. L'alpinista morto è stato colpito da ipotermia e mal di montagna nella Valle della Tigre. Continuano le ricerche per localizzare altri escursionisti nella regione, ha aggiunto l'emittente senza specificare quanti. Nel vicino Tibet 350 escursionisti rimasti intrappolati nella neve in una valle che conduce al versante orientale del monte Everest sono riusciti a raggiungere la città di Qudang, ha riferito la Cctv ieri sera. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025