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Milan, De Winter diventa papà: è nata la figlia Aléya Noé

  • Novembre 3, 2026
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Milan, De Winter diventa papà: è nata la figlia Aléya Noé

(Adnkronos) –
Koni De Winter diventa papà. Il difensore del Milan ha festeggiato oggi, martedì 3 novembre, la nascita della figlia Aléya Noé. A comunicarlo è stato direttamente il club rossonero, reduce dalla vittoria nel derby contro l’Inter, battuto per 3-1 a San Siro nell’ultimo turno di Serie A e impegnato giovedì in Europa League in casa contro il Ferencvaros, con un post pubblicato sul propri profili ufficiali. 

“Un meraviglioso nuovo arrivo”, ha scritto il Milan in un post sui social, “Congratulazioni a Koni e Vega per la nascita di Aléya Noé De Winter!”. Il difensore belga, 24 anni, ha raccolto fin qui 13 presenze tra Serie A ed Europa League in stagione, confermandosi come uno dei protagonisti della retroguardia di Ruben Amorim. 

 

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