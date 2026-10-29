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Meteo, arriva il freddo artico sull’Italia: piogge intense, neve in Appennino e poi torna il sole

  • Ottobre 30, 2026
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Meteo, arriva il freddo artico sull’Italia: piogge intense, neve in Appennino e poi torna il sole

(Adnkronos) – Meteo, inizio settimana all’insegna del maltempo sull’Italia, con piogge intense al Centro-Sud, venti freddi e nevicate lungo l’Appennino. Da martedì 3 novembre le precipitazioni raggiungeranno anche il Nord-Ovest, mentre da mercoledì 4 novembre è atteso un miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione. Su Calabria e Isole Maggiori, però, l’instabilità potrebbe proseguire anche nei giorni successivi. 

La causa di questo peggioramento, spiega ilmeteo.it, va ricercata nell’afflusso di correnti d’aria fredde di origine artico-marittima (in discesa dalla zona compresa tra la Finlandia e la Russia nord-occidentale) che favoriranno la formazione di una vasta area depressionaria proprio sui mari italiani. 

Già nel corso di lunedì 2 Novembre questa bassa pressione provocherà precipitazioni localmente anche di forte intensità al Centro-Sud: le regioni più interessate saranno Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia (specie il versante tirrenico). 

Oltre alla pioggia, l’aria fredda in ingresso provocherà un repentino abbassamento della quota neve lungo tutta la dorsale appenninica. Il limite delle nevicate, inizialmente intorno ai 1100 metri specie sui settori centrali, salirà poi nel corso della giornata, attestandosi intorno ai 1500-1600 metri, e ancora più in alto sui rilievi più meridionali e in Sicilia. Il quadro perturbato sarà scandito da una sostenuta ventilazione, con forti raffiche di Grecale e Tramontana che soffieranno su buona parte dei settori, acuendo ulteriormente la percezione del freddo. 

Martedì 3 Novembre oltre a qualche piovasco sui settori adriatici, sono previste delle precipitazioni al Nord-Ovest a causa dell’avvicinamento di un nucleo depressionario. I fenomeni interesseranno principalmente Lombardia occidentale, Liguria e Piemonte e tornerà anche la neve sulle Alpi centro-occidentali, sopra i 1400-1500 metri di quota. 

Per un cambiamento sarà necessario attendere la giornata di mercoledì 4 Novembre: l’espansione di un promontorio anticiclonico favorirà un generale miglioramento del quadro meteorologico, riportando condizioni di stabilità e prevalenza di sole su buona parte dell’Italia per il resto della settimana. 

Dinamica disomogenea per le due Isole Maggiori e la Calabria: il passaggio di un’area depressionaria alimenterà rovesci e locali temporali da Giovedì 5 Novembre, localmente di forte intensità, localmente anche di forte intensità. 

cronaca

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