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Mercedesz Henger si sposa, la proposta di matrimonio di Alessio Salata a Verissimo

  • Novembre 7, 2026
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Mercedesz Henger si sposa, la proposta di matrimonio di Alessio Salata a Verissimo

(Adnkronos) –
Mercedesz Henger si sposa. La figlia di Eva Henger è stata ospite oggi, sabato 7 novembre, a Verissimo insieme alla figlia Aurora e al compagno Alessio Salata. L’attrice ha definito il periodo della maternità come “il più bello della” sua “vita”. “È molto più bello di quello che potevo immaginare”, ha detto Henger parlando della piccola che oggi ha 8 mesi.  

“Con Alessio sta andando tutto bene, lui è più giovane di me ma si è dimostrato un bravissimo papà. È presente, è bravo con la bambina”, ha detto l’attrice parlando del compagno Alessio, prima di farlo entrare in studio. Dal canto suo, Salata ha spiegato: “Aurora ha portato luce ed equilibrio”. La coppia sta già pensando a un fratellino per Aurora: “Per ora ci stiamo godendo lei, ma in un secondo momento vorremmo allargare la nostra famiglia”.  

Poi a sorpresa è arrivata la proposta di matrimonio per Henger. “Tu sei un sogno che si è realizzato, ci amiamo tantissimo. Abbiamo costruito una famiglia, abbiamo questa bambina che è l’amore della nostra vita. Con te ho capito che l’amore vero non è guardarsi solamente l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”, ha detto lui in ginocchio davanti alla sua compagna, chiedendole di sposarlo. In lacrime e senza esitazioni Mercedesz Henger ha detto sì.  

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