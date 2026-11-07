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Salernitana ko, continua la discesa negli inferi

  • Novembre 7, 2026
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Salernitana ko, continua la discesa negli inferi

SALERNITANA, ANCORA UN KO, QUESTA VOLTA FESTEGGIA L’INTER 23 CHE PORTA A CASA I TRE PUNTI COL MINIMO SCARTO.

di Marco De Martino

SESTO SAN GIOVANNI –Una vergogna senza fine. La Salernitana sprofonda ancora, incassa un’altra sconfitta e vede avvicinarsi pericolosamente lo spettro della Serie D. Al Breda di Sesto San Giovanni i granata cadono contro l’Inter U23, al termine dell’ennesima prestazione deludente di una squadra incapace di reagire alle difficoltà e, soprattutto, di invertire una rotta che sta diventando sempre più inquietante. Un’altra partita da dimenticare, l’ennesima mortificazione per una tifoseria (ieri erano in oltre 600 al Breda nonostante la distanza e l’assenza dei gruppi ultras della curva sud Siberiano) costretta ad assistere impotente al progressivo disfacimento della propria squadra. Eppure l’approccio alla gara sembrava promettente. Al 10′ Achik serve D’Ursi, che spreca calciando alto. Un minuto dopo lo stesso attaccante recupera palla, si invola verso l’area e prova il tiro a giro, sfiorando il bersaglio. Al 12′ ci prova anche Tascone, ma il suo piatto termina sul fondo. Poi, al 27′, l’errore di Heinz spalanca la strada a Zuberek: sulla respinta di Galeotti arriva Charlys, che deposita in rete. L’intervento del Fvs, però, annulla tutto per un precedente fallo di mano di Fiordilino. Al 37′ Marello centra il palo su punizione, poi Galeotti deve superarsi più volte, prima su Charlys e Zuberek, salvato anche da Heinz, e infine su Prestia.Il vantaggio nerazzurro arriva comunque al 41′: cross di Bovio e Charlys batte un Galeotti tutt’altro che impeccabile. Nella ripresa il portiere granata evita il tracollo, opponendosi ad Amerighi al 58′ e compiendo un autentico miracolo sul colpo di testa di Jakirovic al 62′. Nel finale Cardoni prova a scuotere i suoi di testa, ma è Achik a divorarsi per due volte il possibile pareggio sprecando in entrambe le circostanze da solo davanti al portiere nerazzurro. Errori, fragilità e occasioni sprecate: il copione è sempre lo stesso e non si intravede una via d’uscita. La Salernitana torna a casa a mani vuote, con una classifica sempre più drammatica e la zona retrocessione ormai a un passo. La Serie D non è più soltanto un incubo lontano. È una prospettiva concreta che impone a tutti di assumersi le proprie responsabilità. INTERU23-SALERNITANA 1-0 Inter U23 (3-4-2-1): Melgrati; Bovio, Prestia, Jakirovic; Amerighi (73’ Aidoo), Kaczmarski, Fiordilino, Marello (88’ Tosto); Mosconi (79’ Fumagalli), Charlys (74’ Mancuso); Zuberek. A disp.: Taho, Raimondi, Cerpeletti, Stante, Donato, Re Cecconi, Sorino, D’Agostino, Garonetti. All: Vecchi
Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Capuano (80’ Bevilacqua), Heinz, Anastasio (61’ Zoia); Achik, Tascone, De Boer (73’ Gyabuaa), Villa (61’ Longobardi); D’Ursi, Lescano (73’ Cardoni). A disp.: Cevers, Celiento, Boncori, Del Pin, Vitale. All: Di Bari
Arbitro: Recchia di Brindisi Assistenti: Cocomero e Galluzzo) Quarto uomo: Vailati. FVS: Nechita
Marcatori: 41′ Charlys.
Note: spettatori 1337 (di cui ospiti: 586). Calci d’angolo: 3-1. Ammoniti: Kaczmarski, Aidoo (I), Villa, Anastasio (S). Recupero: 3′ pt, 6′ st.

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