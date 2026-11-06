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Meghan Markle, il padre è stato arrestato in Florida per materiale pedopornografico

  • Novembre 6, 2026
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Meghan Markle, il padre è stato arrestato in Florida per materiale pedopornografico

(Adnkronos) –
Thomas Markle, il padre di Meghan, è stato arrestato dagli agenti dell’Fbi in Florida dopo essere stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. Lo riporta il Daily Mail citando una fonte ben informata. Markle, 82 anni, è stato arrestato mentre si trovava nella residenza per anziani Maravida Senior Living a Lakeland, in Florida, dove si era trasferito dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Markle, ex direttore della fotografia di Hollywood, ha sempre negato ogni accusa. 

Il materiale pedopornografico era stato trovato in residenze che il padre della duchessa del Sussex aveva affittato in Messico. Il Daily Mail ha riferito che l’Fbi ha rinvenuto circa 20 scatole contenenti fotografie, pubblicazioni, apparecchiature informatiche e videocassette vhs, tra cui materiale raffigurante abusi sessuali su minori.  

Le autorità messicane hanno sequestrato computer, chiavette usb, videocassette e altre prove da sottoporre ad analisi forensi. Un’altra indagine è stata aperta dopo che il figlio di Markle, Thomas Markle Jr., ha scoperto materiale sospetto di abusi sessuali su minori tra gli effetti personali della loro ex residenza a Cebu, nelle Filippine. La polizia filippina ha confermato il ritrovamento di materiale esplicito raffigurante minori su dispositivi elettronici recuperati nell’abitazione. Gli inquirenti stanno esaminando i file. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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