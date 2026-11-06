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Corruzione, Gaetano Armao ai domiciliari

  • Novembre 6, 2026
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Corruzione, Gaetano Armao ai domiciliari

(Adnkronos) –
L’avvocato Gaetano Armao, marito della ex capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, è agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. A firmare la custodia è stata la gip del Tribunale di Palermo, Giuseppa Zampino, dopo l’interrogatorio preventivo delle scorse settimane. La Procura di Palermo aveva chiesto l’arresto per il legale.  

Al centro dell’inchiesta i permessi ambientali concessi dalla commissione Cts della Regione siciliana di cui l’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao è stato presidente, fino alla scorsa estate. Il legale sarebbe stato ripreso in più occasioni dalle microspie piazzate dalla polizia, sia nello studio che in auto, mentre intascava mazzette. 

Arresti domiciliari anche per l’avvocato Pierluigi Matta di Palermo e per Luigi Zancla. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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