Mattarella: "La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mattarella: “La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende”
Sinner, nuova esibizione ‘dorata’? Sfida con Alcaraz in Corea
Maxi giro di usura e camorra: 16 persone in manette
Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv
Prima Pagina Nazionale

Mattarella: “La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende”

  • Ottobre 22, 2025
  • 0
  • 54
  • 1 Min Read
Mattarella: “La locazione finanziaria è moltiplicatore per gli investimenti delle aziende”

(Adnkronos) – La locazione finanziaria e operativa "rappresenta uno strumento di grande valore per il finanziamento delle attività economiche, in particolare del sistema delle piccole e medie imprese italiane, costituendo un moltiplicatore e un acceleratore a sostegno degli investimenti delle aziende per innovare e crescere, sostenendo la trasformazione del tessuto produttivo verso standard di efficienza e sostenibilità più elevati". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per l'apertura dell'edizione 2025 del Salone del Leasing, in corso a Milano. "In occasione della nuova edizione del Salone del Leasing mi è grato esprimere a operatori e partecipanti i migliori auguri di buon lavoro per un sempre maggior contributo alla crescita dell’economia italiana" ha poi concluso Mattarella. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Prima Pagina Nazionale

Vladimir Medinsky, il falco preferito di Putin

(Adnkronos) – Ex ministro della Cultura, consigliere del leader russo, considerato

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Panatta elogia Musetti, qualcuno ci vede un

(Adnkronos) – Adriano Panatta pazzo di Lorenzo Musetti. L'ex tennista azzurro,

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

De Angelis: “America’s Cup a Napoli è

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Eurovision, fischi alla cantante israeliana Yuval Rapahel:

(Adnkronos) – Qualche fischio, ma anche qualche bandiera palestinese sventolata, dalla

agest.it
Maggio 15, 2025
Prima Pagina Nazionale

Amici, la finale non va in onda

(Adnkronos) – La finalissima di Amici non andrà in onda questa

agest.it
Maggio 17, 2025