Massimino da tutto esaurito per Catania-Salernitana

Il big match del Girone C di Serie C in programma domenica alle 14.30 promette spettacolo: il Massimino sarà un autentico “fortino” per i rossazzurri.

La vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto: le curve nord e sud sono già esaurite, tra abbonamenti e tagliandi staccati, mentre la disponibilità residua riguarda solo la Tribuna A e la Tribuna B.

Il Catania in casa non conosce sconfitta: 10 punti conquistati su quattro incontri, con tre vittorie nette contro Foggia (6-0), Monopoli (4-0) e Siracusa (2-0) e un pareggio contro il Sorrento (0-0). Ora i rossazzurri affronteranno due sfide interne cruciali contro Salernitana e Benevento, decisive per il prosieguo della stagione.