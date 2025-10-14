Massimino da tutto esaurito per Catania-Salernitana - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Federpubblicità, Antonio Lezzi è il nuovo Presidente Provinciale
Meloni accelera su ‘fase 2’ per la ricostruzione a Gaza: oggi la riunione del governo
Professioni, Venturini (iGuzzini): “Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri”
Caporalato in appalti pubblici, 5 indagati: perquisizioni in 8 regioni
Salernitana

Massimino da tutto esaurito per Catania-Salernitana

  • Ottobre 15, 2025
  • 0
  • 209
  • 1 Min Read
Massimino da tutto esaurito per Catania-Salernitana

Il big match del Girone C di Serie C in programma domenica alle 14.30 promette spettacolo: il Massimino sarà un autentico “fortino” per i rossazzurri.

La vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto: le curve nord e sud sono già esaurite, tra abbonamenti e tagliandi staccati, mentre la disponibilità residua riguarda solo la Tribuna A e la Tribuna B.

Il Catania in casa non conosce sconfitta: 10 punti conquistati su quattro incontri, con tre vittorie nette contro Foggia (6-0), Monopoli (4-0) e Siracusa (2-0) e un pareggio contro il Sorrento (0-0). Ora i rossazzurri affronteranno due sfide interne cruciali contro Salernitana e Benevento, decisive per il prosieguo della stagione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012