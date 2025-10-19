Martusciello,vogliono tutti entrare in Forza Italia - Le Cronache Ultimora
“Se continuiamo cosi’, dovremo mettere le cancellate…”, dice Fulvio Martusciello, segretario FI in Campania commentando con una battuta “le numerose richieste di adesione che arrivano ogni giorno”. “Solo ieri sera – prosegue mostrando ai giornalisti il cellulare, a margine di un evento del partito a Nocera Inferiore – due consiglieri regionali in carica mi hanno scritto per sapere se c’era ancora posto in lista per loro. Ho detto che prima bisogna iscriversi al partito e condividere i valori, poi se ne parla”. “Sentiamo la responsabilita’ del risultato e di rappresentare l’unica forza di centro in campo. A queste elezioni daremo una dimostrazione di forza. Il centro siamo noi”, conclude.

