Martusciello, unica proposta di FdI per è Cirielli - Le Cronache Attualità
Attualità Campania

  • Agosto 21, 2025
  • 0
  • 120
  • 1 Min Read
“Altre candidature di Fratelli d’Italia per la presidenza della Regione Campania non esistono. Penso sia solo una questione interna per ostacolare Edmondo Cirielli. Le ipotesi reali sono soltanto quelle discusse al vertice. La proposta di FdI è Cirielli, non ci sono alternative”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Se qualcuno nel partito fa trapelare altri profili, lo fa solo per indebolire la scelta autorevole del viceministro – spiega – I leader decideranno tra le figure valutate, tutto il resto sono fantasie giornalistiche e autopromozioni”

