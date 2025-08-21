Regionali, Michel Maritato con Bandecchi - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, Alzata del Panno di San Matteo:
Trump, corte d’appello New York annulla maxi-multa da mezzo miliardo
Fiorentina, Pioli batte 3-0 il Polissya e blinda la fase campionato di Conference
Superenalotto, numeri e combinazione vincente del 21 agosto
Ultimora Campania

Regionali, Michel Maritato con Bandecchi

  • Agosto 21, 2025
  • 0
  • 148
  • 2 Min Read
Regionali, Michel Maritato con Bandecchi

Ieri pomeriggio, nello storico scenario di Palazzo Spada, è arrivata la stretta di mano che segna un passaggio decisivo per il futuro della Campania: quella tra Riccardo Corridore e Michele Emi Maritato, ufficializzando la candidatura di quest’ultimo al Consiglio regionale della Campania nella lista Dimensione Bandecchi, con Stefano Bandecchi candidato governatore. Un incontro che ha suscitato piena soddisfazione da entrambe le parti, aprendo le porte a una sfida che parte dal cuore di Napoli e della sua area metropolitana.«Per me – dichiara Michele Emi Maritato – questa è una prestigiosissima opportunità che accolgo con la massima responsabilità. Fin da subito, il mio impegno per i napoletani e per tutti i campani sarà concreto e diretto: una legge regionale contro l’usura bancaria, per difendere la nostra imprenditoria troppo spesso soffocata da tassi usurari che spezzano il futuro di chi vuole lavorare e creare ricchezza. Mi batterò per la tutela e il rilancio delle imprese campane, vero motore di sviluppo, e per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità,pubblica,tra le più ingolfate d’Italia. È inaccettabile che la salute dei campani valga meno di quella di altri cittadini». Maritato incalza: «È ora di smetterla di trattare la Campania e i suoi abitanti come cittadini di serie B. Non ci sono cittadini di prima e di seconda classe,davanti alla salute, alla cultura, al diritto, siamo tutti uguali. La Campania deve tornare a splendere, e lo farà solo quando i diritti dei campani saranno rispettati fino in fondo».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013