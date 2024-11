Martusciello nomina nuovi membri in segreteria regionale

Ai sensi dell’articolo 34 dello statuto di Forza Italia”, il segretario regionale Fulvio Martusciello ha ufficializzato una serie di nomine per rafforzare la struttura del partito in Campania. “Accanto al coordinatore regionale vicario Pasquale Perrone Filardi, sono stati nominati Franco Cascone come vice coordinatore regionale, e i componenti della segreteria regionale l’on. Nello Di Nardo, il senatore Raffaele De Rosa e l’on. Ermanno Russo. Dario Colombo, di Torre del Greco, assume invece il ruolo di responsabile regionale per le adesioni”, come riferisce una nota. “Siamo certi che l’esperienza che accomuna ognuno dei prescelti ci renderà ancora più forti in Regione Campania”, ha dichiarato Martusciello.