De Magistris, Schlein presa a schiaffi da De Luca

“La Schlein ne è uscita con due schiaffoni: la partita per ora l’ha vinta De Luca, che è riuscito a ottenere quello che sta dicendo da tempo e ha esposto la Schlein a una figuraccia. Perché lei il primo novembre ha fatto una riunione con i consiglieri regionali del Pd campano dicendo che chi avrebbe votato per il terzo mandato sarebbe stato fuori dal partito, mentre hanno fatto in blocco il contrario”. Così Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, intervenuto oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla FM di Giornale Radio. “Se una come la Schlein – osserva de Magistris – non coglie che in Campania non esistono soltanto Renzi, Schlein, Conte e Fratoianni, ma ci sono dinamiche che potrebbero formare un campo veramente aperto, e non il campo largo dell’accrocchio, si può fare male politicamente. In Campania sono passati dal campo largo al campo santo della politica”. “L’errore del campo largo – sottolinea l’ex primo cittadino – è stato prendere delle decisioni nelle segreterie di partito senza tener conto dei territori. È stato percepito che Manfredi dovesse fare il candidato a presidente di Regione e Fico il candidato a sindaco di Napoli, e questo ha fatto saltare il banco. In Campania è saltato il campo largo con questa operazione”