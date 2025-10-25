Martusciello (FI): con Fico parenti di camorristi condannati - Le Cronache Attualità
Martusciello (FI): con Fico parenti di camorristi condannati
Martusciello (FI): con Fico parenti di camorristi condannati

“Con Fico parenti di camorristi condannati. Una vergogna. Quale messaggio pensa di dare? Candidare chi è stretto congiunto di camorristi condannati significa dire alla camorra: c’è posto per te. Fico si vergogni”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia Campania, commentando le liste del centrosinistra per le prossime elezioni regionali.

