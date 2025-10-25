Marcella Bella balla 'Pelle Diamante' a Ballando, Lucarelli: "Inguardabile, oltre il cringe" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Liverpool ancora ko, Brentford vince 3-2
Ballando, Magnini in lacrime per Rosolino: “Combatte una battaglia silenziosa”
Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda
Terremoto 4.0, paura e gente in strada in Irpinia
Ultim'ora Nazionale

Marcella Bella balla ‘Pelle Diamante’ a Ballando, Lucarelli: “Inguardabile, oltre il cringe”

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 101
  • 1 Min Read
Marcella Bella balla ‘Pelle Diamante’ a Ballando, Lucarelli: “Inguardabile, oltre il cringe”

(Adnkronos) –
Marcella Bella più energica che mai sul palco di Ballando con le stelle. Nella puntata di questa sera, sabato 25 ottobre, la cantante si è esibita in una coreografia sulle note di 'Pelle diamante', il brano portato in gara al Festival di Sanremo del 2024.  Ma la performance non ha convinto la giuria. Selvaggia Lucarelli, in particolare, non ha risparmiato le critiche: "Devo dire che la canzone era già molto cringe, ma era mitologica. Con te che spacchi la chitarra elettrica è diventato… trash, oltre il cringe", ha detto la giurata.  Lucarelli ha poi rincarato la dose: "Era veramente inguardabile e non te lo meritavi, qui hai sbagliato anche in modo costruito. Era tutto pensato, avrei voluto vedere te ballare. E se lo riguardi, hai sbagliato anche il playback", queste le parole di Lucarelli. Altrettanto negativi i commenti del resto della giuria, Marcella Bella ha infatti totalizzato 14 punti.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025