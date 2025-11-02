Martusciello, con Fico anche chi ha rubato speranza disoccupati

“Con Fico ci sono candidati indagati per reati odiosi. C’è chi ha rubato la speranza ai disoccupati. Come sempre, Fico dirà che lui non sa nulla. Bene, glielo ricordiamo noi: nella sua coalizione c’è chi è indagato per aver truccato i concorsi per operatori socio-assistenziali. Uno stipendio di 1.500 euro, il sogno di tanti giovani e padri di famiglia. Truccare quei concorsi significa rubare la speranza, ed è una vergogna”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.