Bocce: Oro mondiale per Marco Bruno di Cava

Marco Bruno, 17enne di Cava de’ Tirreni e tesserato per l’ASD dei Cacciatori di Nocera Superiore, ha conquistato la medaglia d’oro nel Tiro di Precisione ai Campionati del Mondo Juniores della Raffa, disputati a Plaintel (Francia) dal 29 ottobre al 1° novembre 2025.

In una finale impeccabile, il giovane talento campano ha superato il paraguaiano Marcos Schneider con un netto 30 a 6, incantando il pubblico con una prestazione di altissimo livello tecnico e straordinaria concentrazione.

Il trionfo di Marco rappresenta un grande motivo d’orgoglio per la Campania e per l’intero movimento boccistico regionale, confermando la qualità del vivaio giovanile e l’eccellenza del lavoro svolto dalle società sul territorio.

Oltre all’oro nel Tiro di Precisione, Marco Bruno ha raggiunto i quarti di finale nell’Individuale Maschile, cedendo al peruviano Darko Castillo.

Nella spedizione azzurra, guidata dai Commissari Tecnici Elisa Luccarini e Rodolfo Rosi, si segnala anche il bronzo di Sofia Pistolesi nell’Individuale Femminile, dove si è fermata in semifinale. Nel Tiro di Precisione Femminile, Pistolesi si è invece arresa ai quarti di finale, mentre nel Doppio Misto la coppia Ginevra Cannuli – Alessandro Minoia non ha superato la fase a gironi.

Il presidente della Federazione Italiana Bocce, Roberto Favre, ha commentato:

“L’oro di Marco Bruno nel Tiro di Precisione, impreziosito da prestazioni di altissimo livello, e il bronzo di Sofia Pistolesi nell’Individuale Femminile sono traguardi importanti che valorizzano il lavoro svolto da atleti e staff. Sinceramente, avevamo aspettative alte e speravamo in un medagliere più ricco. Il livello internazionale è cresciuto e sempre più nazioni sono competitive. Questo deve essere uno stimolo ulteriore per continuare a investire nei giovani e nella formazione tecnica, affinché il movimento italiano resti ai vertici mondiali.”