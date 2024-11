Martusciello “Aliberti assolto, sempre creduto in sua innocenza

“Con l’assoluzione di Pasquale Aliberti perché il fatto non sussiste, comincia il secondo tempo della sua vita. Come coordinatore regionale di Forza Italia, sono orgoglioso di aver sempre creduto nella sua innocenza e di averlo candidato, nonostante i tentativi di fascisti e comunisti di dissuadermi”. Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, commentando l’assoluzione del sindaco di Scafati. “Da oggi – aggiunge Martusciello – i giustizialisti della provincia di Salerno sono più deboli, e il garantismo diventa bussola per chi si occupa delle liste. Aliberti ha sofferto, ma ora può guardare avanti. Forza Italia è orgogliosamente con lui in questo nuovo inizio”