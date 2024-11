Vassallo,Canale 21 trasmette il docufilm “Quel che resta”

“Verità e giustizia per Angelo Vassallo”. Canale 21 trasmetterà venerdì 15 novembre alle ore 20.30 e sabato 16 novembre alle ore 23.50 il docufilm “Quel che resta”. La pellicola, prodotta dalla Fondazione Angelo Vassallo che ha concesso all’emittente il diritto di trasmissione, ripercorre la vicenda del Sindaco Pescatore ucciso “per amore della sua terra”. Documenti, testimonianze, protagonisti, misteri. Il lavoro del regista Luca Pagliari racconta una delle vicende più tragiche della storia della Campania ma anche italiana. Una vicenda tornata di grande attualità dopo i recenti sviluppi giudiziari relativi all’omicidio avvenuto il 5 settembre del 2010. “Grazie al docufilm della Fondazione Vassallo – ha spiegato l’editore Paolo Torino – vogliamo aiutare i nostri telespettatori a comprendere per ricordare. L’efferato omicidio di Angelo Vassallo è una pagina buia della nostra Repubblica e noi vogliamo contribuire a far piena luce per il futuro della legalità e della democrazia”. Nei giorni della messa in onda di “Quel che resta” il VG21 diretto da Gianni Ambrosino continuerà a dedicare servizi, interviste e collegamenti ad Angelo Vassallo ed a quanti si battono perchè gli venga resa giustizia.