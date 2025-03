Mari: raccordo Sa-Av, basta proclami

In riferimento alla denuncia di AVS Montoro Solofra il parlamentare Franco Mari presenterà una interrogazione urgente al Ministro Salvini. “Parla molto e male, troppi proclami e pochi fatti. Il Ministro delle infrastrutture capace di intervenire sui destini del mondo si mostra assolutamente incapace di risolvere problemi di vita quotidiana delle persone. La vicenda della galleria Monte Pergola è emblematica dei ritardi gravi del suo Dicastero. Sul raccordo Salerno Avellino non solo per Monte Pergola sul tratto Solofra-Serino, ma più in generale, sui pericoli di un’arteria di grande interesse, si richiedono ben altri interventi per diminuire pericolosità e traffico soprattutto nelle ore di punta verso l’università e verso il raccordo Salerno-Reggio Calabria nei periodi di esodo”. AVS annuncia banchetti informativi nelle prossime settimane, ai quali parteciperà il deputato Mari.