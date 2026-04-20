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Battipaglia: coppia arrestata per resistenza, neonata in ospedale

  • Aprile 20, 2026
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Battipaglia: coppia arrestata per resistenza, neonata in ospedale

È una storia triste, quella che arriva da Battipaglia, dove i carabinieri hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un uomo ed una donna, conviventi, trasportando in ospedale per accertamenti una piccola di appena tre mesi. Nei giorni scorsi i militari sono intervenuti in un’abitazione della città della Piana del Sele a seguito di una segnalazione di lite in famiglia.

I militari, intervenuti per sedare gli animi, hanno dovuto fare i conti con l’esagitazione della donna, una 39enne, che è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Poco dopo anche il compagno, un 43enne, è finito in manette per lo stesso motivo in quanto avrebbe raggiunto la caserma, dando in escandescenza. I carabinieri durante l’intervento si sono occupati anche della piccola, una bimba di appena tre mesi, che è stata condotta in ospedale per gli accertamenti del caso.

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