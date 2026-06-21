Mare sporco a Salerno, la protesta

La prima domenica d’estate ha richiamato centinaia di persone sulle spiagge della zona orientale di Salerno. Residenti e turisti hanno preso d’assalto il litorale per trovare refrigerio dal caldo, nonostante le criticità legate agli interventi di ripascimento.

A metà mattinata, però, il mare ha cambiato volto. A pochi metri dalla battigia è comparsa una chiazza scura che, nel giro di pochi minuti, ha spinto numerosi bagnanti a lasciare la spiaggia.

Immediata la rabbia dei presenti. «È un peccato non poter sfruttare una risorsa così importante», raccontano alcuni frequentatori del litorale. «Fino a poco prima l’acqua era pulita, poi all’improvviso qualcosa è cambiato».

L’episodio riaccende le preoccupazioni sullo stato del mare salernitano, proprio nel giorno che segna simbolicamente l’avvio della stagione balneare. E alimenta interrogativi sulle possibili cause del fenomeno.