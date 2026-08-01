Fi, giovedì a Napoli conferenza stampa presentazione congresso Campania - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Terremoto ai Campi Flegrei, incendio al carcere minorile di Nisida
Salernitana, svelata la terza maglia
Euro 2032, acquisita la documentazione da parte di 13 città, c’è Salerno
Fi, giovedì a Napoli conferenza stampa presentazione congresso Campania
Ultimora Campania

Fi, giovedì a Napoli conferenza stampa presentazione congresso Campania

  • Agosto 1, 2026
  • 0
  • 119
  • 1 Min Read
Fi, giovedì a Napoli conferenza stampa presentazione congresso Campania

Si terrà giovedì 6 agosto, alle 15.30, nella sede regionale di Forza Italia Campania, in Largo Principessa Pignatelli 218, a Napoli, la conferenza stampa di presentazione del congresso regionale del partito, in programma il 9 settembre, che si svolgerà all’insegna del tema “Un nuovo inizio”. Ad aprire i lavori sarà il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, che illustrerà il percorso congressuale e gli obiettivi della nuova fase organizzativa del partito. Interverranno i vicesegretari regionali Pasquale Perrone Filardi, Gianfranco Librandi e Franco Cascone, la segretaria regionale di Azzurro Donna Carla Ciccarelli, il segretario regionale dei Giovani di Forza Italia Gianfranco Succoio, il segretario regionale di Forza Italia Seniores Fortunato Palumbo, il commissario provinciale di Caserta Amelia Forte, il segretario provinciale di Avellino Angelo D’Agostino, il segretario provinciale di Salerno Roberto Celano, la segretaria cittadina di Napoli Iris Savastano, il segretario provinciale di Benevento Francesco Maria Rubano, il segretario provinciale di Napoli Francesco Silvestro e il responsabile nazionale Adesioni Tullio Ferrante. Saranno inoltre presenti tutti i consiglieri regionali di Forza Italia Campania. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma e le modalità organizzative del congresso regionale del 9 settembre, insieme alle linee politiche che accompagneranno la nuova fase di Forza Italia Campania.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013