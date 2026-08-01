Fi, giovedì a Napoli conferenza stampa presentazione congresso Campania

Si terrà giovedì 6 agosto, alle 15.30, nella sede regionale di Forza Italia Campania, in Largo Principessa Pignatelli 218, a Napoli, la conferenza stampa di presentazione del congresso regionale del partito, in programma il 9 settembre, che si svolgerà all’insegna del tema “Un nuovo inizio”. Ad aprire i lavori sarà il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, che illustrerà il percorso congressuale e gli obiettivi della nuova fase organizzativa del partito. Interverranno i vicesegretari regionali Pasquale Perrone Filardi, Gianfranco Librandi e Franco Cascone, la segretaria regionale di Azzurro Donna Carla Ciccarelli, il segretario regionale dei Giovani di Forza Italia Gianfranco Succoio, il segretario regionale di Forza Italia Seniores Fortunato Palumbo, il commissario provinciale di Caserta Amelia Forte, il segretario provinciale di Avellino Angelo D’Agostino, il segretario provinciale di Salerno Roberto Celano, la segretaria cittadina di Napoli Iris Savastano, il segretario provinciale di Benevento Francesco Maria Rubano, il segretario provinciale di Napoli Francesco Silvestro e il responsabile nazionale Adesioni Tullio Ferrante. Saranno inoltre presenti tutti i consiglieri regionali di Forza Italia Campania. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma e le modalità organizzative del congresso regionale del 9 settembre, insieme alle linee politiche che accompagneranno la nuova fase di Forza Italia Campania.
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