Salerno, Alessandro Chiola entra nel PD

Il Partito Democratico si rafforza in provincia di Salerno con l’adesione ufficiale del sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola. L’ingresso è stato formalizzato nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il segretario provinciale del PD di Salerno, Giovanni Coscia, e il segretario regionale del Partito Democratico in Campania, Piero De Luca.

L’adesione del primo cittadino rappresenta, secondo il partito, il risultato di un percorso di condivisione politica e amministrativa maturato nel tempo.

«Cresce e si rafforza la comunità del Partito Democratico in provincia di Salerno. Diamo il benvenuto ad Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano, che sceglie di aderire ufficialmente al nostro partito, portando in squadra il suo prezioso bagaglio di esperienza amministrativa, radicamento sul territorio e passione civile», ha dichiarato in una nota Giovanni Coscia.

Per il segretario provinciale, l’ingresso del sindaco rappresenta anche un segnale della capacità del PD di attrarre amministratori impegnati quotidianamente nelle realtà locali.

«L’ingresso di Alessandro suggella un percorso di condivisione politica importante, sancito insieme al segretario regionale del PD, Piero De Luca. È un momento che conferma la capacità del nostro partito di attrarre amministratori capaci, vicini ai cittadini e impegnati ogni giorno per la crescita delle comunità locali. Avanti insieme, con determinazione, per dare risposte concrete ai nostri territori e costruire un’alternativa forte e progressista», ha aggiunto Coscia.

Alla formalizzazione dell’adesione era presente anche Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico in Campania, che ha preso parte all’incontro insieme ai rappresentanti del partito e al sindaco di Montecorvino Pugliano.