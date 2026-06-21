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Incidente stradale a Capaccio, due giovani in gravi condizioni
Provincia Capaccio Paestum

Incidente stradale a Capaccio, due giovani in gravi condizioni

  • Giugno 21, 2026
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Incidente stradale a Capaccio, due giovani in gravi condizioni

Sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia i due govani di Torre Annunziata che, in mattinata, sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Nell’impatto, che ha coinvolto una Fiat Panda con a bordo i due giovani (uno dei quali ha 25 anni) e una Ford Focus con dentro alcuni uomini di nazionalità marocchina, l’utilitaria ha avuto la peggio finendo in un canale a bordo strada.

I due ragazzi, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia: le loro condizioni sono definite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e gli agenti della Polizia municipale di Capaccio Paestum. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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