Maraio(Psi-Sue), ‘centrodestra aumenta diseguaglianze paese’

“In Puglia mi chiedo, più di altri posti, come faccia certa classe dirigente di centrodestra a tollerare l’idea folle di questa autonomia differenziata. Me lo chiedo nella terra del ministro Fitto che con la sua sponda a questa riforma tradisce il Mezzogiorno”. Così Enzo Maraio, capolista della lista ‘Stati Uniti d’Europa’ nella circoscrizione Sud, intervenendo ad un’iniziativa elettorale. “Il centrodestra, che non a caso schiera come capilista tutti dirigenti che non sono nati qui e che non vivono qui – prosegue – lavora per aumentare le diseguaglianze nel Paese. L’autonomia differenziata è il prezzo che Fratelli d’Italia paga alla Lega in cambio del premierato. Giochi di palazzo e regolamenti di conti interni ad una coalizione avranno l’effetto di penalizzare giovani e famiglie, imprese e professionisti”. “Qui in Puglia – conclude – è il tempo di denunciare politicamente i traditori del Mezzogiorno”