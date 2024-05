Capaccio, incidente stradale. Ferite 5 persone. Il video

Incidente stradale intorno alle ore 19 a Capaccio in via Feudo La Pila. Scontro violento fra una Polo e una Seicento in cui sono rimaste ferite cinque persone: l’autista della Polo e i quattro occupanti dell’altra auto di cui una diciassettenne, due dei quali in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti su richiesta di un passante per estrarre i feriti dalle vetture e consegnarli alle cure del 118. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Stradale per i rilievi del caso.