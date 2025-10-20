Maraio (Psi), saremo la sorpresa delle Regionali

“Ci attestano al 5 per cento e alle prossime regionali saremo la sorpresa in Campania. La sinistra deve tornare ad essere quella dei diritti e dei doveri con l’obiettivo di aiutare i più fragili”. Lo ha detto il segretario nazionale Enzo Maraio presentando a Benevento i due candidati sanniti della lista del “Psi Avanti Campania”, Angelo Miceli (consigliere di opposizione al comune di Benevento) e Maria Teresa Imparato (dirigente scolastica), a sostegno del candidato presidente Roberto Fico. A fare gli onori di casa Luigi Diego Perifano della segreteria nazionale del partito come responsabile della Giustizia e il segretario provinciale di Benevento, Mario Moccia