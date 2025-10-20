Maraio (Psi), saremo la sorpresa delle Regionali

“Ci attestano al 5 per cento e alle prossime regionali saremo la sorpresa in Campania. La sinistra deve tornare ad essere quella dei diritti e dei doveri con l’obiettivo di aiutare i più fragili”. Lo ha detto il segretario nazionale Enzo Maraio presentando a Benevento i due candidati sanniti della lista del “Psi Avanti Campania”, Angelo Miceli (consigliere di opposizione al comune di Benevento) e Maria Teresa Imparato (dirigente scolastica), a sostegno del candidato presidente Roberto Fico. A fare gli onori di casa Luigi Diego Perifano della segreteria nazionale del partito come responsabile della Giustizia e il segretario provinciale di Benevento, Mario Moccia
Post Recenti
- Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: “Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà”
- Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono
- Il commissario Ricciardi 3, l’anticipazione di Lino Guanciale: “Ora si abbandona all’amore”
- Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti
- Novara, tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco