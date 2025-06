Mara Favro, gestore pizzeria: “Sul suo corpo solo fratture, no ferite d’arma bianca o fuoco”

(Adnkronos) – Sul corpo di Mara Favro, la donna scomparsa da Chiomonte, in Valsusa, l’8 marzo 2024 “non ci sarebbero ferite da arma bianca o da fuoco, solo fratture”. Ad affermarlo a ‘Chi l’ha visto’ è l’ex datore di lavoro della donna, Vincenzo ‘Luca’ Milione. “Ho saputo che sarebbero queste le conclusioni informali della relazione medico legale, non ancora depositata ufficialmente e quindi da verificare quando si potranno leggere i documenti”, sottolinea il gestore della pizzeria da cui la donna si sarebbe allontanata prima di scomparire. I resti della donna scomparsa sono state ritrovati nei boschi di Gravere lo scorso marzo. L’ex datore di lavoro è indagato, con l’ex pizzaiolo del ristorante, per omicidio e occultamento di cadavere dalla procura di Torino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)