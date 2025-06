Imprese, Vianello (Ebra): “Tecnologia sfida per il futuro del registro imprese”

(Adnkronos) – "Le sfide per il futuro del registro imprese riguardano sicuramente la tecnologia. E' un mezzo molto importante, soprattutto per assicurare qualità e affidabilità dell'informazione. Andando nel particolare, c’è il tema del wallet europeo (l’identità digitale europea, ndr), un nuovo tipo di wallet legato all'impresa e non più solo al cittadino. E poi il tema delle informazioni che provengono dal registro delle imprese. Oggi più che mai chi utilizza questo tipo di strumenti vuole per poter dare valore all'informazione". Lo ha detto all’Adnkronos Marco Vianello, international adviser di InfoCamere, la società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane, oggi a Milano, alla conferenza annuale di Ebra, la European business registry association di cui Vianello è membro. Tra i temi dell’edizione 2025, 'Costruire la fiducia: i registri delle imprese europei da depositi di dati a 'motori' digitali di intelligenza economica', "le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'utilizzo dei dati del registro delle imprese, la cyber security e anche il titolare effettivo", elenca Vianello. La conferenza annuale Ebra, "organizzata dalla Camera di Commercio di Milano, da UnionCamere e InfoCamere, rappresenta un momento molto importante perché permette ai registri imprese di condividere esperienze, di confrontarsi, di parlare, di trovare delle soluzioni comuni alle sfide che tutti noi dobbiamo affrontare – dice Vianello che poi conclude – Anche insieme alla Commissione europea, nostra alleata per arrivare a certi risultati". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)