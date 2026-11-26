Riduzione dell’Irap per le imprese che investono nelle aree economicamente più svantaggiate, interventi per contrastare lo spopolamento, sostegno alle famiglie e nuovi investimenti nei servizi pubblici. Sono alcuni dei punti al centro delle proposte presentate dal Partito Democratico nell’ambito del confronto sulla manovra finanziaria della Regione Campania per il triennio 2027-2029.

A illustrare le priorità del gruppo consiliare è Piero De Luca, segretario regionale del Pd, che rivendica l’impegno del partito a sostenere la crescita economica e sociale del territorio, garantendo al contempo stabilità finanziaria e servizi ai cittadini.

«Con la manovra regionale 2027-2029, il Partito Democratico intende continuare a sostenere lo sviluppo e la crescita della Campania, migliorando ulteriormente le condizioni di vita delle famiglie», afferma De Luca. Il segretario regionale contrappone questa impostazione alle scelte del governo nazionale, accusato di ridurre le risorse destinate a sanità e istruzione.

Tra gli obiettivi indicati dal Pd figura in particolare il sostegno ai territori maggiormente esposti al calo demografico, con misure capaci di mantenere vive le comunità locali e favorire nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali. In questa direzione si inserisce la proposta di una riduzione dell’Irap per le aziende che scelgono di investire nelle zone più svantaggiate della Campania.

Le proposte sono state presentate nel corso di un confronto con il presidente della Regione, Roberto Fico, al quale ha partecipato il gruppo consiliare del Partito Democratico, con il contributo dei responsabili della segreteria regionale.

Il pacchetto di interventi comprende anche misure per il diritto alla casa e il sostegno energetico, iniziative per agevolare l’accesso dei giovani alle attività sportive e alle mense scolastiche, oltre a nuovi investimenti in campo ambientale. Tra i progetti indicati figura anche il Polo oncologico di Aversa.

Il Pd punta inoltre a mantenere alcune misure già operative, considerate centrali nelle politiche regionali di sostegno alle famiglie e al diritto allo studio. Tra queste il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, gli investimenti nell’edilizia scolastica e i voucher destinati ai nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità economica.

«Si tratta di un insieme di proposte serie e concrete, articolate grazie a un lavoro puntuale del gruppo del Pd», sottolinea De Luca. Le misure saranno ora oggetto di ulteriori approfondimenti con la Giunta e le forze della maggioranza, con l’obiettivo di inserirle nella legge di stabilità regionale e nella successiva variazione di bilancio prevista per la primavera.