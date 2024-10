Manovra: P.De Luca, massacro per gli enti locali

“I comuni hanno già subìto un ingente taglio di spesa con l’ultima legge di bilancio che ha sottratto ai loro bilanci ben 250 milioni annui dal 2024-2028, con criteri di ripartizione che hanno penalizzato le amministrazioni che hanno progettato le opere e speso le risorse del Pnrr. Ma con questa manovra il massacro prodotto ai loro danni dal governo Meloni tocca vette inimmaginabili: la legge di bilancio di cui si avvia l’esame in Parlamento è, infatti, costruita soprattutto sui sacrifici chiesti agli enti locali che si scaricheranno inevitabilmente sui cittadini. Il concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, cioè il contributo richiesto alle regioni, alle province e ai comuni vale 4 miliardi in tre anni, con 570 milioni per il 2025, di cui 140 milioni saranno a carico di Comuni Province e Città Metropolitane, che aumenteranno a 290 milioni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni nel 2029. A questo salasso si aggiunge il blocco sul turnover al 75% delle assunzioni che si trasformerà in un pesante indebolimento delle pubbliche amministrazioni sul fronte dell’efficienza e dell’innovazione. Un’enormità. Il rischio è dover tagliare ulteriormente i servizi pubblici essenziali ai cittadini e non possiamo permetterlo”. Così Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione bicamerale questioni regionali.