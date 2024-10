Il city-SUV elettrico porta a Salerno la Korean Wave

Lunedì 28 ottobre – dalle 19.30 alle 23.30 – INSTER farà tappa a Salerno, presso l’EV Store Hyundai Autosantoro (via R. Wenner, 55), per raccontare il carattere versatile, innovativo e a zero emissioni del nuovo city-SUV elettrico di Hyundai in un percorso ispirato al fenomeno della Korean Wave, che ha reso la cultura coreana un trend globale a tutto tondo: dal design all’innovazione tecnologica, dalla moda ai trattamenti di bellezza, dal cibo alla musica, passando per il cinema e l’intrattenimento. Un’occasione per conoscere da vicino Nuova INSTER, che arriverà in Italia all’inizio del 2025, ma anche per fare esperienza della modernità della Corea del Sud attraverso un allestimento di design in perfetto K-Style che, esattamente come INSTER, esprime l’anima dell’innovazione coreana. Il SUV ultracompatto 100% di Hyundai elettrico combina infatti la modernità della cultura coreana con la visione di futuro progressista e sostenibile del brand, che si riflette nella scelta di un powertrain a zero emissioni e nel suo design ecologico, innovativo e versatile. Inoltre, INSTER offre caratteristiche best-in class come l’autonomia, l’abitabilità interna e lo spazio di carico, senza considerare un la capacità di ricarica rapida e un equipaggiamento di connettività e sicurezza solitamente tipico di auto di segmento superiore. Sarà una di effetti speciali e musica, arricchita da gustose sorprese. Per partecipare basterà registrarsi alla pagina ufficiale Hyundai, dove è inoltre possibile trovare tutte le informazioni dell’evento. Nuova Hyundai INSTER INSTER è il nuovo SUV ultracompatto interamente elettrico che offre un design unico, autonomia di guida ai vertici della categoria, versatilità e tecnologie all’avanguardia. L’inconfondibile design di INSTER combina uno stile futuristico e fresco con interni spaziosi e tecnologie innovative in una carrozzeria da SUV ultracompatto. Grazie al sofisticato pacchetto tecnologico, INSTER consente un’autonomia elettrica best-in-class con valori fino a 370 km nell’uso misto e fino a 470 km nella guida urbana (dati WLTP in attesa di omologazione). Ai vertici della categoria anche la ricarica rapida: per portare la batteria dal 10 all’80% sono necessari solo 30 minuti. INSTER rappresenta la mobilità a zero emissioni, flessibilità, dinamica di guida agile e un’esperienza di connettività sempre al massimo. Le dimensioni contenute permettono un’efficienza maggiore rispetto ai modelli più grandi, ma il passo allungato garantisce una spaziosità interna senza rivali sia per i passeggeri sia per i bagagli, coadiuvata da numerose soluzioni di praticità come i sedili scorrevoli e ripiegabili completamente con frazionamento 50:50 sia all’anteriore che al posteriore. INSTER offre inoltre due opzioni di powertrain: batteria da 42 kWh e motore da 71,1 kW (97 CV), o batteria da 49 kWh e motore da 84,5 kW (115 CV). INSTER stabilirà nuovi standard nella sua categoria per autonomia, tecnologia, sicurezza e praticità, ridefinendo ciò che i clienti si possono aspettare da una vettura di segmento A. La funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) esterna e interna fornisce alimentazione per i dispositivi esterni (110V/220V), consentendo la ricarica bidirezionale senza bisogno di apparecchiature aggiuntive. Hyundai INSTER sarà presto disponibile per l’ordine, e arriverà in Italia a inizio 2025. Nelle prossime settimane verrà inoltre svelata un’inedita versione CROSS, caratterizzata da un design più robusto e orientato all’outdoor. Ulteriori dettagli saranno forniti in seguito.