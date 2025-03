Nomina Sessa, colpo di Martusciello

Il vero regista dell’operazione è senza dubbio Fulvio Martusciello che si conferma interlocutore di peso con il Governo. L’Assemblea di Fs Sistemi Urbani ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2025-2027, indicando alla Presidenza Fs Sistemi urbani Maria Rosa Sessa e come Amministratore Delegato Matteo Colamussi. L’Assemblea di Ferservizi ha nominato il nuovo Consigliere Stefano Cervone indicandolo come Amministratore Delegato. La carica scadrà con l’approvazione del bilancio 2025.SISTEMI URBANI. Maria Rosa Sessa Nata a Salerno nel 1973, è laureata in Economia Aziendale. Dottore commercialista e revisore dei conti. Giornalista pubblicista. Già cultore della materia Economia Politica presso Università degli Studi di Salerno. Già membro della Camera dei Deputati. Collabora con il Presidente della Commissione Bicamerale Affari Regionali. Componente scientifico dell’associazione Edela al fianco delle donne vittime di violenza nonché a supporto degli orfani di femminicidio. Responsabile Regionale dipartimento politiche sociali e disabilità. Già dipendente AnciForm (scuola di formazione dell’ANCI). Funzionaria Formez, dapprima in Amministrazione Finanaza e Controllo poi in Comunicazione e Relazioni istituzionali. Oggi presidente Fs Sistemi Urbani. È tornata in Forza Italia dopo una breve ma intensa parentesi con Azione e con il fondatore Carlo Calenda. A congratularsi con l’ex deputata l’europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Campania, Martusciello.