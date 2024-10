“Casa di Lara”, bus trasporto pubblico non raggiunge più l’hospice per malati terminali

Sembra una sciocchezza ma grande è il disagio di decine di persone che ogni giorno si portano a visitare i loro cari in fin di vita ricoverati alla “Casa di Lara”, struttura attigua all’Ospedale “Da Procida” di via Calenda.

Da quando, mesi orsono, il presidio ospedaliero è stato chiuso per gli imminenti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza l’area attigua è stata transennata per consentirne le lavorazioni. La recinzione non consente più al bus n.39 di raggiungere quel capolinea, soltanto a pochi metri dall’Hospice.

Il bus e’ costretto, per impossibilità di manovra, a fermarsi all’ingresso dell’area ospedaliera, circa cinquecento metri dalla vecchia fermata.

E così parenti e visitatori, naturalmente già afflitti dalle condizioni dei loro cari, sono costretti a percorrere in salita pesante un tratto di strada.

Problema semplice e risolvibile con l’arretramento della recinzione di qualche metro.

La nostra associazione ha coinvolto per la soluzione l’assessore Comunale Galdi, il direttore dei lavori del “Ruggi” ingegnere Mastrogiovanni e indirettamente BusItalia. Tutti hanno dato immediata disponibilità a soluzione.

Risolveremmo speriamo un piccolo, ma grande per gli utenti BusItalia, problema.