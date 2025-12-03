Giornata Disabilità, Tiso (Accademia IC): “Lavorare di più per tutela diritti”

“In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita per promuovere e garantire i diritti e il benessere delle persone con disabilità, è fondamentale ricordare quanto ancora ci sia da fare sul fronte della piena inclusione. Accademia Iniziativa Comune ha sempre lavorato per la tutela delle persone con disabilità e continuerà a farlo con impegno e determinazione. Le istituzioni, a tutti i livelli, devono impegnarsi con maggiore intensità nell’applicare misure concrete e tempestive, volte a identificare ed eliminare gli ostacoli che ancora oggi limitano il riconoscimento e l’esercizio dei diritti fondamentali di queste persone”, dichiara Carmela Tiso. portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “La Giornata internazionale delle persone con disabilità non deve essere un semplice appuntamento simbolico, ma un momento di responsabilità collettiva. È necessario potenziare gli interventi, promuovere politiche realmente inclusive e garantire che ogni cittadino possa vivere con dignità, autonomia e pari opportunità”. Carmela Tiso ribadisce l’impegno delle realtà che rappresenta “nel continuare a lavorare accanto alle famiglie e ai territori affinché la tutela dei diritti non resti un principio astratto ma si traduca in azioni concrete e quotidiane”.