Malanotte. Di Alfonso gatto - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Turismo, Tiso (Accademia IC): “Pilastro dell’Italia economica, sociale e culturale”
Juve e esonero Tudor, Moggi: “Squadra è malata grave, allenatore è vittima”
Cobolli, buona la prima a Parigi: azzurro batte Machac. Darderi eliminato
È morto Jack DeJohnette, la leggenda della batteria jazz aveva 83 anni
Salerno

Malanotte. Di Alfonso gatto

  • Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 65
  • 3 Min Read
Malanotte. Di Alfonso gatto

di Alfonso Gatto

ll vecchio priore dell’Annunciata, don Luigi Fanchiotti, è morto da un pezzo. Ai suoi tempi, dopo la controra, met- teva la sedia fuor di sagrestia e scam- biando poche parole col vicino marmista conveniva sulla bella sera, guardando a monte San Liberatore puro, senza nu- vole, con la casetta dell’eremita nitida sulla roccia..

..San Liberatore senza cappuccio significava e significa per i sa- lernitani bel tempi, tempo da scampagnate e da lunedì dell’An- gelo. Da via Spinosa a Canalone, alla Croce, a San Liberatore, i ragazzi che bigiano la scuola sanno d’incontrare solitudine e si- lenzio. Una volta lassù, la città imminente è pur così lontana e il mare fermo come nell’Estaque di Cézanne tien duro la cerchia az- zurra e leggera dei suoi monti da Capo d’Orso alla punta di Agro- poli. Alle spalle, sul versante di Alessia e di Marini, la strada scende umana e tranquilla a avvicinare, uno dopo l’altro, paesi raccolti in- torno al florido androne della chiesa e del campanile, salvi ancora nel loro carattere di agreste neoclassico che dà a ogni casa l’agio e lo spicco di una dimora. Un’aria ottocentesca ove la borghesia di fine secolo amò ritrovarsi come a un punto d’incontro fra le due vecchie città del reame, vive ancora per queste campagne, anche se le ville son passate di mano e ai medici e agli avvocati post bor- bonici son succeduti mercanti e bottegai che a poco a poco hanno tolto il verde alle finestre e i busti di marmo ai belvedere. In questa geo- grafia e in questa storia è accaduto il nubifragio. Se aggiun- gete che con i suoi monti, ancora avanzando per la sella di Chiunzi, l’Appennino digrada e precipita al mare su Maiori e su Minori, sug-

gellando all’ameno retroterra la roccia pura delle sue ultime selve di pietra, avrete chiaro il paesaggio ove i figli del sole sono stati portati via dalla pioggia, aprendo l’uscio di casa sull’abisso. La sera del 25 ottobre San liberatore s’era tirato sul capo il cappuccio nero. Il priore don Luigi era morto da un pezzo per poter avvertire i fe- deli che s’annunciava la malanotte. Proprio la chiesa dell’Annun- ciata e la vecchia strada di Porta Catena, fiancheggiata da vicoli saraceni e una volta abitata da piccoli pasticcieri scomparsi col tempo, sono intasate di fango. Nell’aria verde e cerca della basilica gli scavatori di fortuna col berretto in testa aprono un varco alle acque. Si passa rasentando con la testa le soglie dei balconi e le in- segne. Qui c’era il deposito dei tabacchi e, più in là, verso i giardi- netti di piazza Luciani, il panificio dei soldati a sera odorava come una casa di campagna. Qui i morti a braccia aperte, sulla deriva del fiume che ha rotto di sotto in su la strada di Fusandola o pre- cipitati con le case dal salto della Spinosa, sì sono fermati contro gli alberi, contro i portici del teatro, facendosi raccogliere e com porre nella grande pietà delle prime ore».

*(«Doloreperlamiaterra»scrittidiAlfonsoGatto raccolti da Francesco D’Episcopo ed. Avagliano

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017