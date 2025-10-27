Malanotte. Di Alfonso gatto

..San Liberatore senza cappuccio significava e significa per i sa- lernitani bel tempi, tempo da scampagnate e da lunedì dell’An- gelo. Da via Spinosa a Canalone, alla Croce, a San Liberatore, i ragazzi che bigiano la scuola sanno d’incontrare solitudine e si- lenzio. Una volta lassù, la città imminente è pur così lontana e il mare fermo come nell’Estaque di Cézanne tien duro la cerchia az- zurra e leggera dei suoi monti da Capo d’Orso alla punta di Agro- poli. Alle spalle, sul versante di Alessia e di Marini, la strada scende umana e tranquilla a avvicinare, uno dopo l’altro, paesi raccolti in- torno al florido androne della chiesa e del campanile, salvi ancora nel loro carattere di agreste neoclassico che dà a ogni casa l’agio e lo spicco di una dimora. Un’aria ottocentesca ove la borghesia di fine secolo amò ritrovarsi come a un punto d’incontro fra le due vecchie città del reame, vive ancora per queste campagne, anche se le ville son passate di mano e ai medici e agli avvocati post bor- bonici son succeduti mercanti e bottegai che a poco a poco hanno tolto il verde alle finestre e i busti di marmo ai belvedere. In questa geo- grafia e in questa storia è accaduto il nubifragio. Se aggiun- gete che con i suoi monti, ancora avanzando per la sella di Chiunzi, l’Appennino digrada e precipita al mare su Maiori e su Minori, sug-