Baronissi. La sindaca revoca le deleghe a Ingino e Sabatino

La decisione dei consiglieri comunali Sabatino Ingino e Giuseppe Sabatino di uscire dai rispettivi gruppi di maggioranza apre una nuova fase nei rapporti politici all’interno dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Anna Petta. La prima cittadina ha infatti annunciato la revoca delle deleghe assegnate ai due consiglieri, motivando il provvedimento con il cambiamento degli equilibri politici e fiduciari su cui si fonda l’azione amministrativa. La scelta dei due esponenti è stata comunicata direttamente in Consiglio comunale, senza un preventivo confronto con il sindaco, i gruppi di appartenenza o la maggioranza nel suo complesso. Un passaggio che Petta ha definito politicamente rilevante, pur ribadendo di rispettare la decisione assunta dai consiglieri, i quali hanno dichiarato di non voler passare all’opposizione. «Non è possibile modificare unilateralmente la propria collocazione politica e, allo stesso tempo, pretendere che sul piano amministrativo nulla cambi», ha dichiarato la sindaca, sottolineando come una maggioranza rappresenti una squadra chiamata a condividere responsabilità e obiettivi di governo. Da qui la decisione di revocare le deleghe, che Petta ha precisato non essere né una scelta personale né una ritorsione, ma una conseguenza del mutato quadro politico. «Le deleghe non sono un riconoscimento personale né un diritto acquisito: sono responsabilità che vengono affidate nell’ambito di un rapporto politico e fiduciario», ha aggiunto. La sindaca ha quindi rivendicato il proprio ruolo nella tutela della funzionalità dell’Ente, escludendo che le dinamiche interne possano compromettere il lavoro amministrativo e gli impegni assunti con la comunità. «Il dissenso è legittimo e le posizioni diverse sono sempre possibili. Ma ogni scelta politica comporta delle responsabilità», ha affermato Petta, assicurando che la maggioranza proseguirà il proprio percorso concentrandosi sulle priorità della città. Resta aperta la questione degli equilibri consiliari dopo l’uscita di Ingino e Sabatino dai rispettivi gruppi. I due consiglieri, pur avendo escluso il passaggio in minoranza, hanno assunto una posizione autonoma che potrebbe incidere sui rapporti politici all’interno della maggioranza. Petta, intanto, ribadisce la volontà di andare avanti, puntando su «correttezza, trasparenza e rispetto delle istituzioni» e mettendo al centro dell’azione amministrativa gli interessi della comunità di Baronissi.