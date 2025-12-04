Maestri del Lavoro, Luigi Avella console provinciale

La Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro ha un nuovo consiglio direttivo del Consolato provinciale di Salerno per il quadriennio 2026-2029, eletto nell’Assemblea dei soci tenutasi il 25 novembre u.s. nella sede istituzionale di Confindustria Salerno. I nuovi consiglieri MMdL.: Avella Luigi, Dell’Isola Giovanni, Lo Conte Roberto, Murante Giovanni Luigi, Nappo Giuseppe, Piccolella Costantino e Terranova Giovanni, si sono riuniti martedì due dicembre per eleggere, ai sensi dello Statuto federale e del Regolamento elettorale il nuovo Console provinciale. I consiglieri eletti nei singoli interventi hanno rimarcato la volontà a confermare il loro impegno propositivo per continuare proficuamente il lavoro sin qui svolto. Il Consiglio, all’unanimità ha nominato Console Provinciale, per il quadriennio 2026-2029, il MdL Luigi Avella che ha accettato con grande soddisfazione l’incarico augurandosi di poter espletare il suo mandato con impegno nel segno della continuità. Il nuovo Console Luigi Avella, come primo atto ha proposto al Consiglio la nomina del Console uscente MdL Giovanni Terranova a Console Emerito. Il Consiglio ha accolto la proposta per acclamazione. In base a quanto stabilito dal vigente Statuto il neo Console ha così assegnato gli incarichi: MdL Giovanni Luigi Murante – Vice Console – settore comunicazione; MdL Costantino Piccolella – Segreterio; MdL Roberto Lo Conte – Tesoriere; MdL Giovanni Terranova (Console Emerito)-proselitismo e rapporti con gli associati; MdL Giuseppe Nappo – rapporti con le istituzioni scolastiche per il progetto nazionale “Testimonianze Formative”; MdL Giovanni Dell’Isola – rapporti con le organizzazioni sindacali e le aziende del territorio.