Canottieri Irno prima ai Campionati Italiani di Canottaggio Indoor

Una chiusura di stagione semplicemente memorabile per il Circolo Canottieri Irno al Campionato Italiano Indoor Rowing di Terni, dove gli alfieri biancorossi hanno dato prova di determinazione, crescita e straordinaria competitività. Gli atleti e le atlete del sodalizio salernitano si sono confrontati sulle impegnative distanze di 200, 500, 1000 e 2000 metri al remoergometro, dominando la scena nazionale. Il risultato è storico: 6 titoli italiani, 3 record mondiali, 1 record italiano, 4 medaglie d’argento, 1 medaglia di bronzo e la vittoria del medagliere complessivo, che ha garantito anche l’assegnazione di un nuovo remoergometro, significativo trofeo per i Campioni d’Italia.

Un palmarès che premia un anno di intenso lavoro del nuovo corso della sezione canottaggio, targato Francesco Cappuccio, che è il frutto della sinergia costante tra atleti, tecnici e dirigenti. “Un risultato che non solo gratifica, ma che proietta il circolo verso nuovi e ambiziosi traguardi” afferma Pietro De Luca, Vicepresidente allo sport dell’Irno.

Questi i risultati nel dettaglio della spedizione salernitana a Terni con Angelina Iannicelli che compie un’impresa straordinaria, conquistando tre titoli italiani e riportando al circolo un successo che mancava dal 2021. Impreziosisce il suo bottino il record italiano sui 500 metri e la vittoria della prestigiosa prova sprint sui 200 m, con un premio di 2.000 euro assegnato dalla Federazione Italiana Canottaggio.

Brilla come sempre Marta Piccininno, stella indiscussa del canottaggio indoor Special Olympics, che non solo aggiunge tre titoli italiani, ma abbatte anche i tre record mondiali da lei stessa detenuti.

Di grande prestigio anche gli argenti conquistati dagli atleti Special Elio Piccininno e Maria Vittoria Longhitani, dal PR3 Federico Pappalardo, oltre al bronzo di Giovanni Pinton e all’ottavo posto di Riccardo Annunziata.

Ottiene un eccellente argento assoluto anche il coach-atleta Luca Del Prete, come sono positivi i risultati di Luigi Cesarano, sesto classificato, e Catello De Martino, nono, entrambi nella categoria 17/18 anni.

Il finale di stagione è stato impreziosito anche dal Campionato Italiano di Fondo di Sabaudia, dove i pesi leggeri Lucio Cozzolino e Christian Milano hanno conquistato il titolo di vicecampioni italiani assoluti, confermando la solidità della scuola remiera biancorossa anche nelle specialità outdoor.

“Questi risultati chiudono una stagione impegnativa ma ricca di significati, segnando il punto di partenza di un progetto sportivo e sociale di ampio respiro per la nostra città” dichiara il presidente del Circolo Gianni Ricco.