Disabilità e sport al liceo Severi

Sicurezza, sport, salute: il tema conduttore del convegno tenutosi presso l’aula magna del Liceo Scientifico Severi di Salerno, in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”. Ospite d’eccezione Marta Piccininno, campionessa del mondo di canottaggio. Ad organizzare l’incontro, unitamente al “Liceo Severi”, l’Associazione Salernitani Doc – presieduta da Massimo Staglioli – da sempre vicina al territorio ed alle tematiche sociali. Presenti alla manifestazione il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giovanni Calvelli; il Dott. Francesco Forte, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione ed il Consigliere Delegato al canottaggio del Circolo Canottieri di Salerno, Francesco Cappuccio. I lavori sono stati aperti con i saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Barbara Figliolia. Nel corso del suo intervento di apertura ha sottolineato quanta attenzione l’istituzione scolastica rivolge alla disabilità. “Vi invito a guardarvi intorno con occhi diversi – ha affermato la Preside – a non giudicare l’altro dall’apparenza o dalle difficoltà, ma dalla sua storia, dalla sua volontà. Ognuno di noi, in modi diversi, ha delle sfide davanti a sé. La vera differenza sta proprio nel modo in cui scegliamo di reagire, il modo in cui vogliamo affrontare queste sfide”. Il Presidente Staglioli nel prendere la parola ha voluto ricordare ai presenti che all’atleta Marta Piccininno è anche stato consegnato l’attestato di Salernitana Doc, per aver dato con il suo talento onorabilità alla città di Salerno. “Salerno è mare, il mare è una responsabilità condivisa”, con questa dichiarazione il Presidente Staglioli, nel riprendere il titolo del convegno “Salerno, Risorsa Mare”, ha dato il via ai lavori del convegno, non prima di ringraziare i presenti al tavolo per la loro partecipazione. Il Comandante Calvelli ha voluto ricordare i suoi trascorsi di studente liceale, prima di ribadire, con forza, il concetto del rispetto che ognuno di noi deve dare ad una risorsa naturale quale è il mare. Il dott. Forte ha sottolineato l’importanza che riveste la medicina fisica e riabilitative, specie per gli sportivi che sono chiamati a rispettare tempistiche di allenamenti pre-gara ed ai quali va garantita l’assistenza di medici specialisti. L’emozionante intervento del consigliere Cappuccio ha riportato all’attenzione dei presenti il record battuto dall’atleta mondiale Marta Piccininno del circolo Canottieri di Salerno, in occasione del campionato italiano “Indoor Rowing” tenutosi a Terni la scorsa settimana. La chiusura degli interventi è stata affidata proprio alla campionessa Piccininno. Marta ha raccontato come per lei sia stato così facile raggiungere tutti quei primati. “Mi alleno al circolo Canottieri due volte alla settimana”, ha riferito Marta. Quanti traguardi si possono raggiungere con la forza di volontà. La presenza di Marta Piccininno al convegno e le sue testimonianze sono state particolarmente sentite specialmente dai liceali presenti, i quali al termine dei lavori non si sono voluti sottrarre al selfie ricordo, non prima di aver salutato la giovane primatista con un caloroso applauso. Nicola Castorino