Barletta-Salernitana, arbitra Gianquinto

Sarà Edoardo Gianquinto della sezione di Parma a dirigere Barletta-Salernitana, in programma allo stadio Puttilli. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Marucci della sezione di Rossano e Leonardo Mallimaci della sezione di Reggio Calabria.

Il quarto ufficiale sarà Dario Acquafredda della sezione di Molfetta, mentre al Football Video Support è stato designato Vincenzo Andreano della sezione di Foggia.

Per Gianquinto si tratta del secondo incrocio con la Salernitana. L’unico precedente risale al febbraio scorso, quando i granata, allora allenati da Raffaele, superarono il Casarano per 3-0.

Nessun precedente, invece, tra il direttore di gara della sezione di Parma e il Barletta.