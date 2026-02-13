Lungomare di Torrione, le mareggiate hanno fatto altri danni: - Le Cronache Cronaca
Caso “cuore bruciato”, il legale della famiglia: Non è inabile a trapianto
Calciatore Angri accoltellato , arrestato per ritorsione contro “pentito”
Gli “Human Landscapes” di Federica Limongelli
Cronaca Salerno

  • Febbraio 13, 2026
Le mareggiate degli ultimi giorni, causate dal maltempo che ha imperversato fino a ieri, anche su Salerno città stanno facendo ulteriori danni sul lungomare di Torrione.

 

A poche decine di metri da dove è sprofondatala pavimentazione del Giardino di Asia, infatti, nella mattinata di oggi ha praticamente ceduto gran parte del muro di contenimento che costeggia il lido Arcobaleno.

La forza d’urto delle onde ha creato enormi danni ed ha ceduto anche una parte della pedana esterna in cemento dello stabilimento balenare.

Una situazione da monitorare e che richiede interventi urgenti di messa in sicurezza anche in considerazione della nuova ondata di maltempo prevista per domani.

