Lunedì al Valentinia: due Tris, le Nazionali e oltre cento partenti

Una serata da non perdere quella in programma lunedì 29 giugno 2026 all’Ippodromo Valentinia di Pontecagnano Faiano, dove il trotto va in scena con un cartellone di rara intensità. Sette corse, due competizioni di Tris e un totale di 110 cavalli al nastro di partenza disegnano un programma che si preannuncia tra i più avvincenti e imprevedibili dell’intera stagione. Inizio fissato alle ore 19:50, con chiusura pista alle 19:05.

Il fulcro della riunione è il Premio Egitto (ore 21:50), una Tris Nazionale TQQ su invito da ben 12.100 euro di montepremi — la corsa più ricca della serata — riservata a cavalli di ogni paese da 5 a 6 anni e affollata da 21 partenti. Una gara apertissima, dove il valore omogeneo del lotto rende ogni pronostico una vera sfida.

Ad arricchire l’offerta tecnica, la seconda Tris della giornata con il Premio Dune (ore 20:50), prova riservata ai Gentlemen di categoria F, e una nutrita serie di Corse Nazionali — i Premi Piramidi, Sfinge, Sahara e Beduino — che mettono di fronte i migliori soggetti delle rispettive generazioni.

A rendere l’evento davvero eccezionale è soprattutto il numero straordinario di partenti: dai 18 cavalli del Premio Nilo ai 20 del Premio Sfinge, fino ai 21 del Premio Egitto, ogni corsa offre campi di partenza ampi e competitivi. Una densità di partecipanti che moltiplica le incognite e promette gare combattute fino all’ultimo metro, per la gioia degli appassionati e degli scommettitori. Il montepremi complessivo della serata supera i 43.000 euro.

IL PROGRAMMA DELLE CORSE — LUNEDÌ 29 GIUGNO 2026

Premio Montepremi Distanza Categoria / Note Orario 1ª Premio NILO € 3.080 1600 m Categoria G – 5 anni ed oltre – TRIO (18 partenti) 19:50 2ª Premio PIRAMIDI € 6.600 2060 m Corsa Nazionale – 3 anni (14 partenti) 20:20 3ª Premio DUNE € 3.850 1600 m Categoria F – Gentlemen – II Tris – 5 anni ed oltre 20:50 4ª Premio SFINGE € 6.050 1600 m Corsa Nazionale – 3 anni (20 partenti) 21:20 5ª Premio EGITTO € 12.100 2060 m TRIS TQQ INVITO – da 5 a 6 anni (21 partenti) 21:50 6ª Premio SAHARA € 5.060 1600 m Femmine – Corsa Nazionale – 4 anni (13 partenti) 22:20 7ª Premio BEDUINO € 6.600 2060 m Corsa Nazionale – TRIO – 4 anni (12 partenti) 22:45

UN’ESTATE INTERA IN PISTA

La riunione del 29 giugno è solo una tappa di un calendario fitto di appuntamenti. Il Valentinia prosegue la propria stagione con le giornate di lunedì 6 luglio, lunedì 13 luglio (con TQQ), domenica 19 luglio e mercoledì 22 luglio, per poi continuare regolarmente fino all’autunno, con il clou rappresentato dal Gran Premio Valentinia 2026.

NOVITÀ E SERVIZI PER IL PUBBLICO

L’Ippodromo Valentinia non è soltanto corse. L’impianto offre un’esperienza completa per famiglie e appassionati: il parco giochi accoglie i più piccoli, mentre bar e pizzeria garantiscono ristoro durante l’intera serata, accompagnati dai grandi vini dell’azienda agricola Lenza. Tra le novità della stagione, la zeppoleria porta in tribuna il profumo delle zeppole fritte al momento, autentico omaggio alla tradizione gastronomica campana. Una serata all’ippodromo diventa così un’occasione completa di intrattenimento, all’insegna della tradizione ippica e della convivialità.

DOVE SEGUIRE L’IPPODROMO VALENTINIA

L’impianto è presente e attivo sui principali canali digitali. Per aggiornamenti, anticipazioni e la diretta delle gare:

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YouTube: @ippodromovalentinia

TikTok: @ippodromovalentinia

Sito web: www.ippodromovalentinia.it