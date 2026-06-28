Salernitana, blindati due giovani Primavera

la società granata ha deciso di far sottoscrivere il primo contratto professionistico ai centrocampisti Francesco Ferrarese e Michele Paolillo, entrambi protagonisti di una buona annata con la formazione Primavera. I due calciatori, nati nel 2009, hanno firmato un contratto triennale con la Salernitana che li legherà al cavalluccio marino fino al 30 giugno 2029