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Llutto cittadino a Salerno per i funerali di Ruggia

  • Novembre 2, 2026
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Llutto cittadino a Salerno per i funerali di Ruggia

l Comune di Salerno proclama il lutto cittadino in occasione dei funerali di Stato dei quattro militari italiani deceduti nel tragico incidente in Bosnia. La decisione è stata assunta dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, con un’apposita ordinanza, in segno di cordoglio e di partecipazione della città alla scomparsa del sergente Simone Ruggia, originario di Salerno, e degli altri tre militari che hanno perso la vita nell’incidente. Nel provvedimento viene disposta anche l’esposizione delle bandiere a mezz’asta a Palazzo di Città e presso tutti gli edifici pubblici comunali. In occasione delle esequie solenni, sarà presente anche il Gonfalone del Comune di Salerno, per testimoniare la vicinanza e la partecipazione dell’intera comunità salernitana al dolore delle famiglie delle vittime e dell’Esercito Italiano. “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza – si legge nell’ordinanza – vengono espressi i sentimenti di più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia di Simone Ruggia, all’Esercito Italiano e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa tragedia”.

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