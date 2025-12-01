Lega: Zinzi: Grimaldi capogruppo - Le Cronache Attualità
Lega: Zinzi: Grimaldi capogruppo

  • Dicembre 1, 2025
Lega: Zinzi: Grimaldi capogruppo

Questa mattina si è riunito il nuovo gruppo consiliare della Lega in Regione Campania. Alla presenza del coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi, i neo consiglieri regionali Massimo Grimaldi, Mimì Minella e Michela Rostan hanno tracciato le linee guida dell’impegno della Lega in consiglio regionale in piena armonia, condivisione e in continuità con le battaglie condotte nelle legislature passate. Nel corso della riunione operativa hanno anche stabilito che il nuovo capogruppo della Lega in Regione sarà il consigliere Massimo Grimaldi. “Auguri di buon lavoro all’amico Massimo – ha commentato il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi -. Sono certo che anche in questa legislatura il gruppo della Lega sarà protagonista e saprà raccogliere il grande lavoro svolto fino ad oggi sotto la guida del nostro Segretario Matteo Salvini e del vicesegretario Claudio Durigon che tanto stanno facendo per la nostra regione. Massimo, Michela e Mimì – conclude Zinzi – metteranno al servizio dei cittadini campani competenza, impegno e grande conoscenza del territorio in sinergia con i parlamentari e gli esponenti della Lega al governo”

