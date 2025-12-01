Lega: Zinzi: Grimaldi capogruppo

Questa mattina si è riunito il nuovo gruppo consiliare della Lega in Regione Campania. Alla presenza del coordinatore regionale del partito, Gianpiero Zinzi, i neo consiglieri regionali Massimo Grimaldi, Mimì Minella e Michela Rostan hanno tracciato le linee guida dell’impegno della Lega in consiglio regionale in piena armonia, condivisione e in continuità con le battaglie condotte nelle legislature passate. Nel corso della riunione operativa hanno anche stabilito che il nuovo capogruppo della Lega in Regione sarà il consigliere Massimo Grimaldi. “Auguri di buon lavoro all’amico Massimo – ha commentato il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi -. Sono certo che anche in questa legislatura il gruppo della Lega sarà protagonista e saprà raccogliere il grande lavoro svolto fino ad oggi sotto la guida del nostro Segretario Matteo Salvini e del vicesegretario Claudio Durigon che tanto stanno facendo per la nostra regione. Massimo, Michela e Mimì – conclude Zinzi – metteranno al servizio dei cittadini campani competenza, impegno e grande conoscenza del territorio in sinergia con i parlamentari e gli esponenti della Lega al governo”
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco